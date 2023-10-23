ВОЗ: В Египет прибыли дополнительные медикаменты для Газы
Дополнительные медикаменты для сектора Газа прибыли в Египет. Об этом сообщил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.
«Чтобы гарантировать, что предметы первой необходимости достигнут тысяч нуждающихся ... нам необходим постоянный безопасный проход для гуманитарного конвоя и разрешение на ввоз топлива для грузовиков доставки, а также медицинских учреждений», — написал Гебрейесус в соцсети Х.
В минувшую субботу КПП «Рафах» на границе Египта с Газой открыли для доставки гумпомощи жителям анклава, напоминает Ura.ru. В тот же день в сектор Газа прибыли первые 20 грузовиков с медицинскими препаратами и товарами первой необходимости, отмечает телеканал «360».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru