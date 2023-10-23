ВОЗ: В Египет прибыли дополнительные медикаменты для Газы

«Чтобы гарантировать, что предметы первой необходимости достигнут тысяч нуждающихся ... нам необходим постоянный безопасный проход для гуманитарного конвоя и разрешение на ввоз топлива для грузовиков доставки, а также медицинских учреждений», — написал Гебрейесус в соцсети Х.

В минувшую субботу КПП «Рафах» на границе Египта с Газой открыли для доставки гумпомощи жителям анклава, напоминает Ura.ru. В тот же день в сектор Газа прибыли первые 20 грузовиков с медицинскими препаратами и товарами первой необходимости, отмечает телеканал «360».

