Через КПП «Рафах» проехала колонна с гуманитарной помощью для Газы

В сектор Газа через контрольно-пропускной пункт «Рафах» на границе с Египтом въехала колонна с гуманитарной помощью для жителей анклава, сообщил телеканал Al-Qahera al-Ihbariya.

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Отмечается, что колонна состоит из 17 грузовиков. В их числе три машины Египетского общества Красного Полумесяца.

Накануне через КПП проехали 20 грузовиков с медикаментами. Контрольно-пропускной пункт открылся в субботу после переговоров.

С начала эскалации палестино-израильского конфликта в секторе Газа погибли более 4,6 тысячи человек. 14,2 тысячи получили ранения разной степени тяжести, отмечает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Тарек Алиян
ТЕГИ:ЕгипетПалестинаСектор Газа

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