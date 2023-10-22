Через КПП «Рафах» проехала колонна с гуманитарной помощью для Газы
В сектор Газа через контрольно-пропускной пункт «Рафах» на границе с Египтом въехала колонна с гуманитарной помощью для жителей анклава, сообщил телеканал Al-Qahera al-Ihbariya.
Отмечается, что колонна состоит из 17 грузовиков. В их числе три машины Египетского общества Красного Полумесяца.
Накануне через КПП проехали 20 грузовиков с медикаментами. Контрольно-пропускной пункт открылся в субботу после переговоров.
С начала эскалации палестино-израильского конфликта в секторе Газа погибли более 4,6 тысячи человек. 14,2 тысячи получили ранения разной степени тяжести, отмечает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru