Через КПП «Рафах» проехала колонна с гуманитарной помощью для Газы

Отмечается, что колонна состоит из 17 грузовиков. В их числе три машины Египетского общества Красного Полумесяца.

Накануне через КПП проехали 20 грузовиков с медикаментами. Контрольно-пропускной пункт открылся в субботу после переговоров.

С начала эскалации палестино-израильского конфликта в секторе Газа погибли более 4,6 тысячи человек. 14,2 тысячи получили ранения разной степени тяжести, отмечает «Радиоточка НСН».

