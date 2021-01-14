Эксперты ВОЗ прибыли в Ухань для выяснения происхождения COVID-19

Об этом сообщает RT со ссылкой на телеканал CGTN.

Специалисты всемирной организации прибыли в Ухань для того, чтобы совместно с китайскими экспертами выяснить происхождение COVID-19.

Перед тем, как приступить к работе, команда пройдёт карантин.

Член комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный в эфире НСН ранее рассказал, готова ли российская система здравоохранения к массовой вакцинации.

