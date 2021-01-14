Эксперты ВОЗ прибыли в Ухань для выяснения происхождения COVID-19
Группа экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) прибыла в китайский город Ухань, в котором впервые был обнаружена новая коронавирусная инфекция.
Об этом сообщает RT со ссылкой на телеканал CGTN.
Специалисты всемирной организации прибыли в Ухань для того, чтобы совместно с китайскими экспертами выяснить происхождение COVID-19.
Перед тем, как приступить к работе, команда пройдёт карантин.
Член комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный в эфире НСН ранее рассказал, готова ли российская система здравоохранения к массовой вакцинации.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru