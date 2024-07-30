ВОЗ: Тысячам непривитых детей в Газе грозит полиомиелит
Полиомиелит грозит тысячам непривитых детей в секторе Газа, если незамедлительно не принять меры. Об этом заявил гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус, передает ТАСС.
Как отметил глава ВОЗ, случаев заболевания пока не зафиксировано.
«Однако в отсутствие незамедлительных мер инфекция настигнет тысячи все еще не привитых детей», — указал директор.
По словам Гебрейесуса, охват детей в Газе вакцинацией от полиомиелита за девять месяцев упал с 99 до 86 процентов. Это может грозить появлением «благоприятных для циркуляции вируса контингентов невакцинированных детей».
Ранее в ООН заявили, что жители сектора Газа страдают от нехватки продовольствия, отсутствия доступа к воде и средствам гигиены, услугам медиков, пишет RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru