ВОЗ: Вакцинация детей в мире застопорилась

Стагнация в вакцинации детей зафиксирована в мире, она все еще не достигла допандемийного уровня. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на доклад Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ).

Отмечается, что охват детей вакцинацией застопорился в прошлом году.

«Вследствие этого около 2,7 млн детей не получили прививок полностью или были привиты в недостаточной степени по сравнению с уровнем до пандемии в 2019 году», — заявили эксперты.

Так, в 2023 году число детей, которые получили три дозы вакцины против дифтерии, столбняка и коклюша (АКДС), остановилось на 84%. Количество не получивших ни одной дозы вакцины увеличилось с 13,9 млн в 2022-м до 14,5 млн в 2023-м. При этом 6,5 млн детей не получили третью дозу АКДС. По данным ВОЗ и ЮНИСЕФ, более половины непривитых проживают в 31 стране с нестабильной ситуацией в здравоохранении и уязвимы перед заболеваниями.

Кроме того, эксперты сообщили, что в мире застопорилась иммунизация детей от кори. Почти 35 млн из них остались без защиты либо были защищены частично. В прошлом году первую дозу вакцины получили 83% детей, вторую дозу — 74%. В докладе указано, что для предотвращения вспышек заболевания необходим охват в 95%.

Ранее ВОЗ спрогнозировала рост числа онкологических заболеваний во всем мире, к 2045 году число диагностированных случаев вырастет на 55% по сравнению с 2022-м и увеличится до 30,9 млн, напоминает «Свободная пресса».

