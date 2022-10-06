В Ливане впервые за 30 лет выявили случай заражения холерой

В Ливане врачи впервые за 30 лет выявили случай заражения холерой. Об этом сообщили в Минздраве страны, передает РИА Новости.

В Сирии выявили 26 случаев заболевания холерой

В Минздраве призвали граждан следовать санитарно-гигиеническим нормам, в частности, пить воду из безопасных источников, мыть фрукты и овощи и при подозрении на симптоматику сразу обращаться к врачу.

Ранее ВОЗ провела конференцию для подготовке к следующей пандемии. Организация на протяжении нескольких лет составляет пересечь вирусов, которым необходимо уделять особое внимание, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Игорь Зарембо
ТЕГИ:Ливан
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