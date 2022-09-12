В Сирии выявили 26 случаев заболевания холерой

Отмечается, что большинство заражений - 20 - зарегистрировано в Алеппо. Там же скончались два пациента. Также заболевания обнаружены в Латакии и Дамаске.

В Минздраве призвали граждан следовать санитарно-гигиеническим нормам, в частности, пить воду из безопасных источников, мыть фрукты и овощи и при подозрении на симптоматику сразу обращаться к врачу.

