В Сирии выявили 26 случаев заболевания холерой
12 сентября 202222:43
Минздрав Сирии сообщил о выявлении на территории страны 26 случаев заражения холерой. Об этом сообщает ТАСС.
Отмечается, что большинство заражений - 20 - зарегистрировано в Алеппо. Там же скончались два пациента. Также заболевания обнаружены в Латакии и Дамаске.
В Минздраве призвали граждан следовать санитарно-гигиеническим нормам, в частности, пить воду из безопасных источников, мыть фрукты и овощи и при подозрении на симптоматику сразу обращаться к врачу.
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12 сентября 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru