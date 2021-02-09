ВОЗ родила мышь

Всемирной организации здравоохранения за почти месяц работы ее экспертов в китайском Ухане так и не удалось установить путь попадания коронавируса к человеку. Представители организации на пресс-конференции в этом китайском городе, который считается эпицентром возникновения пандемии COVID-19, доложили предварительные итоги расследования.

Сводятся они к исключению нескольких версий из тех, что рассматривались изначально. Таковых было четыре: прямое заражение от летучих мышей; передача вируса человеку от промежуточного вида животных, потенциально близкого к людям; передача через продовольственную цепочку, например, на поверхности замороженных продуктов; и, наконец, искусственное, лабораторное происхождение вируса. Последнюю, лабораторную версию эксперты ВОЗ отмели сразу как наименее вероятную, рекомендовав отказаться от ее дальнейшего изучения.

Что касается летучих мышей, то их популяция по-прежнему рассматривается как первоисточник вируса. Однако версия о прямом заражении человека от летучих мышей также признана маловероятной. В ходе исследований вирусы, родственные SARS-CoV-2, были обнаружены среди летучих мышей и панголинов – млекопитающих, близких к броненосцам и муравьедам. В Китае их также употребляют в пищу. Однако и в том, и в другом случаях отличие полученных образцов от SARS-CoV-2 было слишком велико, чтобы предположить, что именно эти животные были изначальным «поставщиком» вируса в человеческий организм.

Эксперты ВОЗ склоняются к тому, что наиболее реалистичной становится гипотеза о промежуточном носителе коронавируса. Вместе с тем, животное, ставшее переносчиком коронавируса нового типа, еще не установлено. Также не исключен сценарий с распространением вируса по пищевой цепочке. В частности, не исключено заражение людей от замороженного мяса диких животных. «Некоторые из них восприимчивы к такого рода вирусам», - указал представитель ВОЗ. Но и в этом случае механизм заражения остается неясным.

При этом экспертам организации до сих пор непонятна роль продуктового рынка в Ухане, который рассматривается как место первой вспышки инфекции. «Как вирус попал на рынок и распространился там, до сих пор неизвестно», - разводят руками эксперты. Предполагается, что вирус мог быть занесен на рынок уже инфицированным человеком, который заразил остальных.

Сухой остаток почти месяца работы в Ухане экспертов Всемирной организации здравоохранения таков: две версии из четырех отметены как маловероятные, две других остаются малопонятными даже для специалистов. Коронавирус оказался крепким орешком: пока что ВОЗ родила мышь.

