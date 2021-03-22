ВОЗ: Разрыв в темпах вакцинации против COVID в мире увеличивается
Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил о возрастании разрыва в темпах вакцинации населения в разных странах мира. Об этом сообщает ТАСС.
Гебрейесус назвал отсутствие одинаковых возможностей в доступе к вакцинации «катастрофическим моральным провалом». По его словам, разница в количестве вакцин в развитых странах и бедных стран растет с каждым днем.
Между тем, глава ВОЗ отметил, что финансы для предотвращения разрыва имеются. Он также призвал к проявлению солидарности.
Ранее официальный представитель Еврокомиссии Дана Спинант заявила о начале в Европе третьей волны коронавируса. По ее словам, скорость ее распространения в каждой стране своя и призвала укорить вакцинацию.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru