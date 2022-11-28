ВОЗ проявила толерантность на оспе обезьян
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) будет использовать новый термин для обозначения оспы обезьян. Теперь, из-за расистских и дискриминационных замечаний, вместо «monkeypox» заболевание будут указывать, как «mpox». Об этом говорится в опубликованном заявлении на сайте ВОЗ.
Там отмечается, что новый предпочтительный английский термин «mpox» в качестве синонима оспы обезьян организация начнёт использовать после серии консультаций с мировыми экспертами ВОЗ. При этом оба названия будут применяться одновременно в течение одного года, пока новый термин окончательно не вытеснит привычную сейчас «оспу обезьян».
Как сказано в документе, после вспышки и распространения оспы обезьян в этом году, в интернете и в некоторых сообществах были замечены расистские и дискриминирующие высказывания. Они касались вопросов отсутствия географических или зоологических ссылок, научной целесообразности, удобства использования на разных языках и легкость поиска исторической научной информации.
Как отмечает РИА Новости, ранее группа экспертов ВОЗ официально переименовала два варианта оспы обезьян, названия которых считали дискриминационными для Африки. Вспышка оспы обезьян была признана чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения, которая имеет международное значение. При этом в ВОЗ отметили, что вспышка представляет умеренный риск для всех регионов мира, кроме Европы, где риск высок.
Ранее заслуженный врач России, врач-эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко в пресс-центре НСН заявил, что в мире остается две чрезвычайные ситуации в здравоохранении глобального масштаба – это коронавирусная инфекция и вторая – оспа обезьян.
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