Роспотребнадзор: удалось избежать распространения оспы обезьян в РФ
В Роспотребнадзоре сообщили о выписке из больницы второго, заболевшего оспой обезьян в России. Об этом ведомство сообщило в своем Telegram-канале.
«Пациент выписан после полного выздоровления. Опасности для окружающих он не представляет», — отметили в Роспотребнадзоре.
Кроме того, как подчеркнули в ведомстве, благодаря принятым противоэпидемическим мерам удалось избежать распространения заболевания в стране. Вся ситуация с распространением оспы обезьян полностью контролируется, добавили в Роспотребнадзоре.
Ранее в Федеральном медико-биологическом агентстве раскрыли результаты испытаний вакцины против оспы обезьян, сообщал Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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