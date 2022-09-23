Роспотребнадзор: удалось избежать распространения оспы обезьян в РФ

В Роспотребнадзоре сообщили о выписке из больницы второго, заболевшего оспой обезьян в России. Об этом ведомство сообщило в своем Telegram-канале.

«Пациент выписан после полного выздоровления. Опасности для окружающих он не представляет», — отметили в Роспотребнадзоре.

ВОЗ: в мире зарегистрировано более 50 тысяч случаев оспы обезьян

Кроме того, как подчеркнули в ведомстве, благодаря принятым противоэпидемическим мерам удалось избежать распространения заболевания в стране. Вся ситуация с распространением оспы обезьян полностью контролируется, добавили в Роспотребнадзоре.

Ранее в Федеральном медико-биологическом агентстве раскрыли результаты испытаний вакцины против оспы обезьян, сообщал Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Илья Тимин//РИА Новости
ТЕГИ:ЭпидемияРоссияЗаболеваниеРоспотребнадзор
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