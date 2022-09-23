Роспотребнадзор: удалось избежать распространения оспы обезьян в РФ

В Роспотребнадзоре сообщили о выписке из больницы второго, заболевшего оспой обезьян в России. Об этом ведомство сообщило в своем Telegram-канале.

«Пациент выписан после полного выздоровления. Опасности для окружающих он не представляет», — отметили в Роспотребнадзоре.