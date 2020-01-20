ВОЗ проведет экстренное заседание в связи со вспышкой короновируса в Китае

20 января 202022:36

Экстренное заседание чрезвычайного комитета Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) состоится 22 января в связи с распространением короновируса в Китае. Об этом сообщает РИА Новости.

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Заседание пройдет в швейцарской Женеве. Его главная цель – понять существует ли опасность вируса в международном масштабе.

По информации агентства, на данный момент зафиксировано 218 случаев заражение, большинство из которых в китайском городе Ухань. Также известно, что вирус вышел за пределы страны и уже зарегистрированы случаи заражения в Южной Корее, Японии и Таиланде.

Ранее предполагалось, что жители города Ухань могли заразиться новым видом коронавируса через контакт с животными или из-за употребления в пищу сырых морепродуктов. Симптомы у некоторых заболевших проявляются в виде лихорадки, у других - кашля и даже почечной недостаточности.

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