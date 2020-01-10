Ученые выяснили происхождение страшного вируса в Китае

Ученые считают, что смертельно опасный врус пневмонии, поразивший десятки человек в Китае, относится к семейству вирусов, что и смертельно опасный тяжелый острый респираторный синдром (ТОРС), известный как «пурпурная смерть».

Специалисты предполагают, что жители города Ухань могли заразиться новым видом коронавируса через контакт с животными или из-за употребления в пищу сырых морепродуктов, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на CNN.

Симптомы у некоторых заболевших проявляются в виде лихорадки, у других - кашля и даже почечной недостаточности. На данный момент подхватили вирусную инфекцию 44 человека, под наблюдением находится 121 человек. Смертельных случаев пока нет, но несколько заболевших находятся в тяжелом состоянии, сообщают «Дни.ру».

В 2018 году как минимум девять человек скончались в Индии из-за вируса Нипах. Он вызывает болезнь, которая сопровождается воспалением мозга или респираторными заболеваниями. Впервые вирус был обнаружен в Малайзии в 1999 году. Ранее он был зафиксирован в Таиланде, Китае, Африке, Австралии.



