ВОЗ призвала «не списывать со счетов» вакцину от коронавируса AstraZeneca

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призвала страны не отказываться от вакцины AstraZeneca из-за его возможной меньшей эффективности в борьбе с южноафриканским штаммом COVID-19. Об этом сообщает ТАСС.

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Главный научный сотрудник ВОЗ Сумья Сваминатан на брифинге для журналистом подчеркнула, что данных для того, чтобы указывать на неэффективность вакцины, недостаточно. По результатам существующих исследований установлено, что препарат снижает количество тяжелых случаев течения болезни, а также приводит к уменьшению госпитализированных пациентов.

По словам Сваминатан, именно в снижении смертности заключается борьба с пандемией. Со специалисткой согласился исполнительный директор Коалиции за инновации в области обеспечения готовности к эпидемиям (CEPI) Ричард Хатчетт. По его мнению, не нужно"списывать" вакцину AstraZeneca со счетов раньше времени.

Вакцинация данным препаратом должна была начаться в ЮАР 10 февраля, однако из-за недостаточной эффективности местный Минздрав планирует применять комбинации различных вакцин для борьбы с новым штаммом. Об этом также заявил глава комитета по вакцинации Барри Шуб.

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ФОТО: Роспотребнадзор
ТЕГИ:ВакцинаЮАРКоронавирусПандемия
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