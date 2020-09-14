ВОЗ предупредила о росте смертности от COVID-19 в Европе
Число летальных исходов из-за коронавируса COVID-19 в Европе увеличится осенью, заявил директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге.
По его словам, рост смертности ожидается в октябре и ноябре, передаёт RT.
По данным университета Джона Хопкинса, к 10 сентября число жертв коронавирусной инфекции в мире превысило 900 тысяч. За минувшие сутки также был зафиксирован рекордный прирост новых случаев заражения.
Рост заболеваемости наблюдается, в частности, в ряде европейских стран. В пресс-службе ВОЗ, отмечают, что государства Европы уже знают, как бороться со вспышками, и принимаемые меры носят локальный характер, пишут «Известия».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru