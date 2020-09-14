ВОЗ предупредила о росте смертности от COVID-19 в Европе

Число летальных исходов из-за коронавируса COVID-19 в Европе увеличится осенью, заявил директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге.

По его словам, рост смертности ожидается в октябре и ноябре, передаёт RT.

По данным университета Джона Хопкинса, к 10 сентября число жертв коронавирусной инфекции в мире превысило 900 тысяч. За минувшие сутки также был зафиксирован рекордный прирост новых случаев заражения.

Рост заболеваемости наблюдается, в частности, в ряде европейских стран. В пресс-службе ВОЗ, отмечают, что государства Европы уже знают, как бороться со вспышками, и принимаемые меры носят локальный характер, пишут «Известия».

