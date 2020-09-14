ВОЗ заявила о рекордном суточном приросте новых случаев COVID-19

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зафиксировала 307 930 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19 за прошедшие сутки. Это рекордный показатель с начала пандемии, отмечает «Газета.ру»: до этого максимальный суточный прирост фиксировали 6 сентября – 306,8 тысячи инфицированных.

ВОЗ оценивает общее число случаев заражения в мире в 28,5 миллиона человек, из которых скончались 917,4 тысячи. Университет Джона Хопкинса приводит другие данные: 28,9 миллиона заболевших, 922,7 тысячи летальных исходов.

Больше всего заболевших в США – 6,5 миллиона человек, Индии – 4,8 миллиона, Бразилии – 4,3 миллиона.

