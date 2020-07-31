В ВОЗ заявили о рекордном росте заражений коронавирусом за сутки

Всемирная организация здравоохранения зафиксировала рекордный рост заражения новой коронавирусной инфекцией с начала пандемии. Об этом сообщает РИА Новости.

В Роспотребнадзоре заявили, что коронавирус не размножается в воде

Так, по данным организации, за минувшие сутки официально зарегистрировали 294 тысяч новых случаев заражений. Предыдущий суточный рекорд был зафиксирован 19 июля, тогда официально зарегистрировали около 260 тысяч заражений.

Число смертей за последние 24 часа выросло почти на 7 тыс. и составило почти 669 тысяч.

Напомним, ВОЗ признала вспышку коронавируса нового типа пандемией 11 марта. В мире общее число зараженных превышает 17 млн.

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ФОТО: pixabay.com
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