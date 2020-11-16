ВОЗ отрицает вспышку COVID-19 в своем штабе
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что в штаб-квартире организации в Женеве нет вспышки заболевания, несмотря на 5 новых случаев COVID-19 за неделю. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Марию Ван Керкхове.
На конференции в понедельник 16 ноября Керкхове рассказала, что не все заболевшие имели доступ на территорию штаб-квартиры, а также отметила, что они могли инфицироваться за пределами ВОЗ.
С начала пандемии в рядах организации было зафиксировано 65 случаев заболевания коронавирусом. В течение последней недели было зарегистрировано 5 новых случаев. В организации не уверены, что заболевшие могут составить новый кластер заболевания.
В настоящий момент зафиксированы все контакты заболевших. Специалисты изучаются места, где сотрудники ВОЗ могли заболеть.
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