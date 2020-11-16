ВОЗ отрицает вспышку COVID-19 в своем штабе

На конференции в понедельник 16 ноября Керкхове рассказала, что не все заболевшие имели доступ на территорию штаб-квартиры, а также отметила, что они могли инфицироваться за пределами ВОЗ.

С начала пандемии в рядах организации было зафиксировано 65 случаев заболевания коронавирусом. В течение последней недели было зарегистрировано 5 новых случаев. В организации не уверены, что заболевшие могут составить новый кластер заболевания.

В настоящий момент зафиксированы все контакты заболевших. Специалисты изучаются места, где сотрудники ВОЗ могли заболеть.