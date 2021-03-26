ВОЗ: Острая фаза пандемии в мире еще не пройдена

Такое заявление сделала глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний организации Мария Ван Керкхове, отвечая на вопрос о признаках третьей волны пандемии. Представитель ВОЗ также призвала соблюдать осторожность во время ближайших праздничных дней, напомнив, что после новогодних выходных был зафиксирован резкий рост случаев заражений.

Ранее в марте глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил о возрастании разрыва в темпах вакцинации населения в разных странах мира. По его словам, разница в количестве вакцин в развитых странах и бедных стран растет с каждым днем.