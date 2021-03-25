Обнаружен «двойной мутантный» штамм COVID-19
Ученые обнаружили «двойной мутантный» штамм COVID-19 в собранных в Индии образцах, сообщает BBC.
В настоящее время выясняется, может ли выявленный вариант коронавируса, в котором две мутации объединяются в одном и том же вирусе, быть более заразным или менее затронутым вакцинами.
По данным Минздрава Индии, подобные двойные мутации вызывают уменьшение иммунитета организма и повышенную склонность к инфицированию.
Иммунитет переболевших коронавирусом во время первой волны пандемии и позже поможет защитить от новых мутаций COVID-19. Об этом заявил главврача Талдомской центральной районной больницы, врач-инфекционист Сергей Рябов, пояснив это особенностями сформировавшихся антител группы G.
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