Обнаружен «двойной мутантный» штамм COVID-19

В настоящее время выясняется, может ли выявленный вариант коронавируса, в котором две мутации объединяются в одном и том же вирусе, быть более заразным или менее затронутым вакцинами.

По данным Минздрава Индии, подобные двойные мутации вызывают уменьшение иммунитета организма и повышенную склонность к инфицированию.

Иммунитет переболевших коронавирусом во время первой волны пандемии и позже поможет защитить от новых мутаций COVID-19. Об этом заявил главврача Талдомской центральной районной больницы, врач-инфекционист Сергей Рябов, пояснив это особенностями сформировавшихся антител группы G.

