ВОЗ: ослабление мер по COVID-19 увеличит в 5 раз смертность в Европе
Ослабление мер по снижению заболеваемости COVID-19 в Европе может привести к увеличению смертности в «четыре или пять раз выше, чем это было в апреле», предупредила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).
Более 280 тысяч жизней могут быть сохранены на территории европейского континента, если страны сохранят запрет на собрания большими группами, а граждане продолжат носить маски, заявил глава европейского отдела ВОЗ доктор Ханс Клюге во время последнего онлайн-брифинга организации.
Представитель организации сообщил, что ограничительные меры, принятые во многих странах, были «абсолютно необходимыми», учитывая постоянный рост заболеваемости.
Клюге также призвал европейские страны быть «бескомпромиссным» в введении мер по сдерживанию распространения COVID-19. Он добавил, что чаще всего люди заражаются в местах, где не соблюдаются защитные меры.
В ВОЗ подчеркнули, что общий уровень смертности оказался ниже, чем весной, несмотря на участившиеся случаи заболеваемости.
Ранее сообщалось, что во Франции впервые число заражений COVID-19 за сутки превысило 30 тысяч. Всего в стране зафиксировано более 809 тысяч заражений.
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