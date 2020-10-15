Во Франции впервые число заражений COVID-19 за сутки превысило 30 тысяч
15 октября 202022:31
Во Франции число заражений коронавирусной инфекцией за сутки превысило 30 тысяч впервые с начала пандемии. Об этом сообщает Интерфакс.
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15 октября 2020
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru