Во Франции впервые число заражений COVID-19 за сутки превысило 30 тысяч

Во Франции число заражений коронавирусной инфекцией за сутки превысило 30 тысяч впервые с начала пандемии. Об этом сообщает Интерфакс.


Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: Pixabay.com / Grégory ROOSE
ТЕГИ:КоронавирусФранция
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры