ВОЗ опубликует руководство к «Ремдесивиру» в течение месяца

Диас, являющаяся специалистом в области клинического лечения, на брифинге в пятницу 23 октября рассказала о том, что эксперты в течение недели также обсудят эффективность данного препарата для лечения коронавирусной инфекции. Ранее ВОЗ обнародовала промежуточные итоги научного исследования "Солидарность", которые признают препараты "Ремдесивир", "Интерферон" и ряд других почти полностью бесполезными для снижения смертности от COVID-19.

Главный научный сотрудник ВОЗ Сумья Сваминатан подчеркнула, что власти США не приняли во внимание это исследование, которое, по ее мнению, является авторитетным и проверенным, и выразила надежду, что власти остальных стран прислушаются к мнению научных исследований ВОЗ.

Фармкомпания Gilead Sciences, которая является автором лекарства, поставляет его в США, Японию, Индию, Россию и ряд других стран. Использование данного препарата одобрено Управлением по вопросам качества продовольствия и медикаментов США.

