ВОЗ: «омикрон» станет «живой вакциной»
Штамм коронавируса «омикрон» может стать «живой вакциной» и поможет человечеству справиться с эпидемией коронавируса, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление представителя Всемирной организации здравоохранения в России Мелиту Вуйнович.
«Но на данный момент рано говорить, потому что недостаточно пациентов с «омикроном», чтобы мы об этом рассказали. Надо подождать не менее недели-полутора, чтобы мы могли точно сказать», — заявила эксперт.
При этом она отметила, если эпидемию удастся победить, то COVID-19 останется в популяции, но случаев заражения будет куда меньше.
Тем временем, в ВОЗ пока не знают ответ на вопрос, сколько бустерных доз понадобится для предотвращения заражения SARS-CoV-2 в будущем. Сейчас рекомендации касаются только ревакцинации людей, у которых слабый иммунитет, а здоровым людям третий укол не нужен.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
10,2 млн+27 022 / сут.
Умерли
298 тыс.+1 019 / сут.
Выздоровели
9,0 млн+30 059 / сут.
- ВОЗ: «омикрон» станет «живой вакциной»
- Россияне рассказали, с чем ассоциируют Новый год
- Группа «Кино» отправится в общероссийский тур в честь 60-летия Цоя
- В Госдуме предложили запретить импортные молоко и говядину
- Премьер Украины назвал уведомление о подозрении Порошенко абсолютно законным действием
- Псаки: Байден не собирается объявлять о «локдауне»
- США представят свой список обеспокоенностей по европейской безопасности
- Глава ВОЗ: «омикрон» распространяется быстрее других штаммов
- В МИД Германии отреагировали на высылку дипломатов из РФ
- Госдеп США рекомендовал американцам не ездить на Украину
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru