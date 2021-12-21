ВОЗ: «омикрон» станет «живой вакциной»

«Но на данный момент рано говорить, потому что недостаточно пациентов с «омикроном», чтобы мы об этом рассказали. Надо подождать не менее недели-полутора, чтобы мы могли точно сказать», — заявила эксперт.

При этом она отметила, если эпидемию удастся победить, то COVID-19 останется в популяции, но случаев заражения будет куда меньше.

Тем временем, в ВОЗ пока не знают ответ на вопрос, сколько бустерных доз понадобится для предотвращения заражения SARS-CoV-2 в будущем. Сейчас рекомендации касаются только ревакцинации людей, у которых слабый иммунитет, а здоровым людям третий укол не нужен.

