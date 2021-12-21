ВОЗ: «омикрон» станет «живой вакциной»

Штамм коронавируса «омикрон» может стать «живой вакциной» и поможет человечеству справиться с эпидемией коронавируса, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление представителя Всемирной организации здравоохранения в России Мелиту Вуйнович.

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«Но на данный момент рано говорить, потому что недостаточно пациентов с «омикроном», чтобы мы об этом рассказали. Надо подождать не менее недели-полутора, чтобы мы могли точно сказать», — заявила эксперт.

При этом она отметила, если эпидемию удастся победить, то COVID-19 останется в популяции, но случаев заражения будет куда меньше.

Тем временем, в ВОЗ пока не знают ответ на вопрос, сколько бустерных доз понадобится для предотвращения заражения SARS-CoV-2 в будущем. Сейчас рекомендации касаются только ревакцинации людей, у которых слабый иммунитет, а здоровым людям третий укол не нужен.

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ФОТО: Centers for Disease Control and Prevention
ТЕГИ:ВОЗОмикрон-штаммКоронавирус
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