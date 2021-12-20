Россиянам рекомендовали не посещать Кению из-за распространения «омикрона»

В ведомстве заявили, что в Кении растёт число заразившихся «омикроном». К 20 декабря 2021 в Кении зафиксировано почти 264 тысячи подтверждённых случаев коронавируса. В Роспотребнадзоре подчеркнули, что показатель смертности – 2,03%.

Для въезда в Кению каждый человек должен предоставить отрицательный показатель ПЦР-теста на COVID-19. Тест должен быть получен не ранее, чем за 96 часов до вылета.

В России пока зафиксировано 25 случаев заражения Южно-Африканским штаммом. Больные были выявлены в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и в Ростове-на-Дону.

