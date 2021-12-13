ВОЗ: «омикрон» менее опасен, чем «дельта»

Новая разновидность COVID-19 «омикрон» может быть менее уязвимой для вакцин, но ее опасность ниже, чем у штамма «дельта», говорится в документации Всемирной организации здравоохранения.

Гинцбург: Россияне с омикрон-штаммом были вакцинированы от COVID-19

«Предварительные данные и значительно измененный антигенный профиль белка штамма "омикрон" позволяют предположить снижение эффективности вакцины против инфекции и передачи варианта», — следует из сообщения ВОЗ.

Как отмечает организация, по предварительным данным, новый штамм коронавируса менее опасен, так как в большинстве выявленных случаев заболевание протекало без симптомов, либо они были не тяжелые.

Ранее специалисты в Израиле выяснили эффективность третьей бустерной дозы вакцины Pfizer против разновидностей COVID-19 «омикрон» и «дельта».

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ФОТО: https://pixabay.com/
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