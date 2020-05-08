ВОЗ: Нет подтверждения, что первым источником COVID-19 стал рынок в Ухане

Рынок морепродуктов в китайском городе Ухань мог стать катализатором распространения COVID-19, но пока нет понимания того, откуда именно началось заражение коронавирусной инфекцией. Как пишет ТАСС, об этом заявил эксперт ВОЗ по продовольственной безопасности и зоонозным инфекциям Питер Бен Эмбарек,

Он подчеркнул, что этот рынок точно играл какую-то роль [в распространении COVID-19 – прим. НСН] либо как источник вспышки, либо при её распространении, сообщает РЕН ТВ.

Также Эмбарек заявил, что не исключает того, что кто-то из покупателей или продавцов мог занести инфекцию на рынок, пишет RT.

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Между тем, в конце апреля стало известно, что все пациенты с коронавирусной инфекцией, госпитализированные в китайском городе Ухань (в нём впервые была зафиксирована вспышка COVID-19 – прим. НСН), выписаны из медицинских учреждений. Об этом сообщает агентство Синьхуа, ссылаясь на заявление представителя Государственного комитета по вопросам гигиены и здравоохранения КНР Ми Фэна.

Он подчеркнул, что этого результата удалось добиться благодаря напряженной работе уханьских врачей, а также медиков, направленных в этот город со всей страны. Напомним, в общей сложности из больниц Китая были выписаны 63 604 человека, у которых ранее была подтверждена коронавирусная инфекция. При этом, 46 452 пациента проходили лечение в Ухане.

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ФОТО: Arek Socha//Pixabay
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