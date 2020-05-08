ВОЗ: Нет подтверждения, что первым источником COVID-19 стал рынок в Ухане

Рынок морепродуктов в китайском городе Ухань мог стать катализатором распространения COVID-19, но пока нет понимания того, откуда именно началось заражение коронавирусной инфекцией. Как пишет ТАСС, об этом заявил эксперт ВОЗ по продовольственной безопасности и зоонозным инфекциям Питер Бен Эмбарек,

Он подчеркнул, что этот рынок точно играл какую-то роль [в распространении COVID-19 – прим. НСН] либо как источник вспышки, либо при её распространении, сообщает РЕН ТВ.

Также Эмбарек заявил, что не исключает того, что кто-то из покупателей или продавцов мог занести инфекцию на рынок, пишет RT.