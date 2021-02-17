«Горжусь». Турецкий о регистрации «Спутника V» в 27 странах

Михаил Турецкий : «Представляете, уже десять лет женщины в одном коллективе и смогли договориться и очень успешно работать вместе. Этот концерт несколько раз переносили, но теперь есть очень большое желание его отработать. Судя по тому, как мы к нему готовимся, это будет лучший концерт за всю историю SOPRANO. Не пропустите, мы вас всех ждем в гости», – пригласил слушателей НСН Михаил Турецкий.

