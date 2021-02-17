«Горжусь». Турецкий о регистрации «Спутника V» в 27 странах
Основатель коллектива «Хор Турецкого» и народный артист РФ специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
«Спутник V» зарегистрирован в 27 странах
Уже 27 стран зарегистрировали российскую вакцину от коронавируса «Спутник V», и интерес к препарату, как утверждают в Минздраве РФ, за рубежом продолжает расти.
Михаил Турецкий : «Гордость берет после этой информации. Наконец-то к нашему продукту имеют доверие большое количество иностранных государств. Это очень круто», – отметил в эфире НСН Михаил Турецкий.
Экстремальные морозы пришли в Канаду
Вслед за Соединенными Штатами экстремальные морозы пришли в Канаду. Там в некоторых регионах температура упала до минус 55 градусов. Ситуацию осложняет сильный снегопад.
Михаил Турецкий : «Да, это проверка на прочность. В Канаде сейчас практически как в Якутии, я думаю, они к этому не готовы. Но ничего, зато они поймут, что такое русская зима», – сказал он в интервью НСН.
Испания планирует к лету возобновить международный туризм
Испания намерена этим летом восстановить международный туризм. Сначала границы откроются для ближайших европейских соседей, а затем и других государств.
Михаил Турецкий : «Наконец-то! Какое это счастье, когда открываются границы, и люди начинают жить нормальной жизнью. Мы все этого ждем и с оптимизмом смотрим в будущее», – поделился он с НСН.
Ученые назвали полезным для здоровья слушать хеви-метал
Музыка в жанре хеви-метал и поп-хиты 1980-х, 2000-х годов снижают кровяное давление, а также способствуют успокоению. К такому выводу пришли турецкие ученые.
Михаил Турецкий : «Да, на самом деле так и есть, хоть это и противоречиво звучит. Но мысли, которые порой разрушают наше настроение, улетают под эту музыку, и человек уже идет по линии релаксации», – прокомментировал он для НСН.
В большинстве компаний не будут отмечать 23 февраля и 8 марта
Больше половины работодателей – 53 процента – отказались от корпоративов на 23 февраля и 8 марта. Об этом пишет портал SuperJob.
Михаил Турецкий : «Мы это предвидели, честно говоря, и 23 февраля будем выступать в Зеленограде, а 8 марта в Екатеринбурге с соблюдением всех санитарных норм», – рассказал основатель коллектива «Хор Турецкого» в беседе с НСН.
Арт-группа SOPRANO выступит в Москве с юбилейным концертом
Арт-группа SOPRANO даст концерт в Москве 21 февраля. Единственное в мире шоу женских голосов отметит свое десятилетие на сцене.
Михаил Турецкий : «Представляете, уже десять лет женщины в одном коллективе и смогли договориться и очень успешно работать вместе. Этот концерт несколько раз переносили, но теперь есть очень большое желание его отработать. Судя по тому, как мы к нему готовимся, это будет лучший концерт за всю историю SOPRANO. Не пропустите, мы вас всех ждем в гости», – пригласил слушателей НСН Михаил Турецкий.
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О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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