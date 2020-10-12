ВОЗ назвала сроки оценки созданных вакцин от COVID-19

Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) потребуется от полугода до года для того, чтобы оценить эффективность созданных вакцин от COVID-19 и дать свои рекомендации по их использованию. Соответствующее заявление сделала главный научный сотрудник организации Сумия Сваминатан, передает РИА Новости.

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По ее словам, к оценке качества вакцин ВОЗ сможет приступить не раньше декабре текущего года или первой декады следующего года.

Ранее глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что борьба с COVID-19 согласно концепции, предполагающей выработку массового иммунитета через естественное заражение вирусом, является некорректной с научной и этической точки зрения.


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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВОЗВакцина
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