ВОЗ назвала сроки оценки созданных вакцин от COVID-19
Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) потребуется от полугода до года для того, чтобы оценить эффективность созданных вакцин от COVID-19 и дать свои рекомендации по их использованию. Соответствующее заявление сделала главный научный сотрудник организации Сумия Сваминатан, передает РИА Новости.
По ее словам, к оценке качества вакцин ВОЗ сможет приступить не раньше декабре текущего года или первой декады следующего года.
Ранее глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что борьба с COVID-19 согласно концепции, предполагающей выработку массового иммунитета через естественное заражение вирусом, является некорректной с научной и этической точки зрения.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru