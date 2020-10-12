ВОЗ назвала сроки оценки созданных вакцин от COVID-19

По ее словам, к оценке качества вакцин ВОЗ сможет приступить не раньше декабре текущего года или первой декады следующего года.

Ранее глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что борьба с COVID-19 согласно концепции, предполагающей выработку массового иммунитета через естественное заражение вирусом, является некорректной с научной и этической точки зрения.



