ВОЗ назвала Европу главным рассадником коронавируса в мире

Европа превратилась в эпицентр пандемии нового коронавируса. С такой оценкой на брифинге в Женеве выступил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус. Он констатировал, что из Старого света поступает информация о наибольшем числе заболевших и умерших, чем из остального мира, кроме Китая.

При этом, как подчеркнул глава ВОЗ, в данный момент каждый день регистрируется больше случаев заражения, чем в КНР в разгар эпидемии, передает ТАСС.