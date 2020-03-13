ВОЗ назвала Европу главным рассадником коронавируса в мире
Европа превратилась в эпицентр пандемии нового коронавируса. С такой оценкой на брифинге в Женеве выступил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус. Он констатировал, что из Старого света поступает информация о наибольшем числе заболевших и умерших, чем из остального мира, кроме Китая.
При этом, как подчеркнул глава ВОЗ, в данный момент каждый день регистрируется больше случаев заражения, чем в КНР в разгар эпидемии, передает ТАСС.
Во всём мире на сегодня инфицированы, по официальным данным, более 132 тысяч человек. Более 5 тысяч заболевших, в подавляющем большинстве люди пожилого возраста, умерли.
Наиболее неблагоприятная по COVID-19 ситуация в Европе складывается в Италии. Там официально выявлено более 15 тысяч случаев заражения, число смертей от коронавирусной инфекции превысило тысячу человек, выздоровели около 1300.
С 10 марта по решению кабинета министров Италии жёсткие карантинные меры распространены на всю национальную территорию.
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