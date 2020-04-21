ВОЗ настояла на введении в Белоруссии карантина из-за COVID-19

Всемирная организация здравоохранения – для предотвращения распространения COVID-19 – посоветовала ввести в Белоруссии карантин, вплоть до комендантского часа. Как пишет РИА Новости, об этом заявил президент Александр Лукашенко. Он добавил, что миссия ВОЗ работала в Белоруссии с 8 по 11 апреля. Специалисты рекомендовала республике в условиях распространения коронавируса усилить меры по социальному дистанцированию граждан, отменить спортивные и иные массовые мероприятия, а также перевести школы и вузы на онлайн-обучение.

При этом, эксперты ВОЗ пока не видят необходимости в ведении режима самоизоляции для всех граждан, который действует в России или на Украине. Однако они вновь призвали власти «четко, прозрачно и регулярно» оповещать граждан о ситуации с распространением COVID-19 и рассказывать о мерах профилактики коронавирусной инфекции.

По данным на понедельник, в Белоруссии зарегистрировано 6 264 случая заражения коронавирусной инфекцией. Жертвами COVID-19 стал 51 человек.