ВОЗ настояла на введении в Белоруссии карантина из-за COVID-19
Всемирная организация здравоохранения – для предотвращения распространения COVID-19 – посоветовала ввести в Белоруссии карантин, вплоть до комендантского часа. Как пишет РИА Новости, об этом заявил президент Александр Лукашенко. Он добавил, что миссия ВОЗ работала в Белоруссии с 8 по 11 апреля. Специалисты рекомендовала республике в условиях распространения коронавируса усилить меры по социальному дистанцированию граждан, отменить спортивные и иные массовые мероприятия, а также перевести школы и вузы на онлайн-обучение.
При этом, эксперты ВОЗ пока не видят необходимости в ведении режима самоизоляции для всех граждан, который действует в России или на Украине. Однако они вновь призвали власти «четко, прозрачно и регулярно» оповещать граждан о ситуации с распространением COVID-19 и рассказывать о мерах профилактики коронавирусной инфекции.
По данным на понедельник, в Белоруссии зарегистрировано 6 264 случая заражения коронавирусной инфекцией. Жертвами COVID-19 стал 51 человек.
Ранее НСН писала, что доля заболевших коронавирусом в Белоруссии на 1 млн жителей оказалась в два раза выше, чем в среднем по миру. Согласно статистике на сайте Worldometers, в республике на 1 млн жителей в среднем 618 заболевших, тогда как в целом по миру — 318. В то же время смертность от коронавируса в Белоруссии ниже общемировой — 5 против 21,9.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru