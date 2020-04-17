Белоруссию назвали санитарной угрозой для Европы, а обвинили в этом Лукашенко

Белоруссию назвали бомбой замедленного действия и санитарной угрозой для всей Европы, обвинив президента страны Александр Лукашенко в том, что он продолжает делать вид, что коронавируса не существует. Об этом говорится в статье французской национальной газете Liberation.

Экс-председатель Верховного Совета Белоруссии Станислав Шушкевич в эфире НСН сообщил, что французские журналисты просто не постеснялись высказать своего мнения.

«Во-первых, основное послание миссии ВОЗ, о том, что людей нужно решительно изолировать друг от друга, у нас до сих пор не доведено. А Лукашенко – воинственно необразованный человек и некоторые вещи воспринимает слишком наивно. И если российский министр иностранных дел Лавров стесняется сказать, что поведение Лукашенко – глупость, то французы об этом высказались», - заявил Шушкевич.