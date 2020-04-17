Белоруссию назвали санитарной угрозой для Европы, а обвинили в этом Лукашенко
Станислав Шушкевич согласился с французскими журналистами, назвавшими Белоруссию бомбой замедленного действия.
Белоруссию назвали бомбой замедленного действия и санитарной угрозой для всей Европы, обвинив президента страны Александр Лукашенко в том, что он продолжает делать вид, что коронавируса не существует. Об этом говорится в статье французской национальной газете Liberation.
Экс-председатель Верховного Совета Белоруссии Станислав Шушкевич в эфире НСН сообщил, что французские журналисты просто не постеснялись высказать своего мнения.
«Во-первых, основное послание миссии ВОЗ, о том, что людей нужно решительно изолировать друг от друга, у нас до сих пор не доведено. А Лукашенко – воинственно необразованный человек и некоторые вещи воспринимает слишком наивно. И если российский министр иностранных дел Лавров стесняется сказать, что поведение Лукашенко – глупость, то французы об этом высказались», - заявил Шушкевич.
Также эксперт возмутился действиями Александра Лукашенко, которые, по его мнению, привели к стремительному росту заболеваемости коронавирусной инфекцией в Белоруссии.
«Александр Лукашенко фактически совершил преступление. Потому что если бы людей раньше начали друг от друга изолировать, у нас была бы ситуация гораздо лучше, а интенсивность заражения ниже. Людям, конечно, иногда нравятся его высказывания в духе "нельзя дистанционно доить коров", но причём тут это, когда речь идёт хотя бы о приостановке тех производств, где работают большие скопления людей. Как, например, на Минском автомобильном или тракторном заводах. Причём, если бы Лукашенко думал об экономике, то он хотя бы предлагал какие-то меры по изоляции рабочих мест на производствах, людям бы объясняли эту ситуацию, мобилизовывали бы их. Вместо этого он заявляет, что спорт, баня, водка и трактор – лучшие борцы с коронавирусом», - добавил политолог.
Накануне Александр Лукашенко заявил, что в Белоруссии – в ситуации с распространением коронавирусной инфекции – забрезжил «маленький лучик надежды». Как он отметил, в Минске уже освободилось больше коек, чем было госпитализировано людей и сейчас, по его мнению, самое главное — не допустить всплеска заражения коронавирусной инфекцией.
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