ВОЗ напугала невозвратом «к нормальной жизни» в мире после COVID-19

Руководитель Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейсус предупредил, что возврат «к нормальной жизни» вряд ли произойдёт в за короткий срок. По словам главы ВОЗ жать это не стоит из-за того, что многие государства выбрали неверный вариант борьбы с коронавирусной инфекцией, передает «Интерфакс».

Гебрейсус, в частности, отметил, что в некоторых странах, которые преодолели первый пик заболеваемости COVID-19, происходят новые пики после ослабления карантинных ограничений. При этом эпицентром заражения остаются страны Северной и Южной Америк.