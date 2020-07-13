ВОЗ напугала невозвратом «к нормальной жизни» в мире после COVID-19

Руководитель Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейсус предупредил, что возврат «к нормальной жизни» вряд ли произойдёт в за короткий срок. По словам главы ВОЗ жать это не стоит из-за того, что многие государства выбрали неверный вариант борьбы с коронавирусной инфекцией, передает «Интерфакс».

Гебрейсус, в частности, отметил, что в некоторых странах, которые преодолели первый пик заболеваемости COVID-19, происходят новые пики после ослабления карантинных ограничений. При этом эпицентром заражения остаются страны Северной и Южной Америк.

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Глава ВОЗ и до этого уже высказывал пессимизм по поводу возврата к привычным условиям жизни после пандемии COVID-19. В частности, в прошлом месяце он утверждал, что спустя полгода после её начала ситуация ещё далека от успешного завершения.

Гебрейсус также утверждал, что пандемия в мировом масштабе только набирает обороты, несмотря на некоторый прогресс в борьбе с инфекцией в целом ряде стран, подчеркивает Газета.ру.

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ФОТО: pixabay.com
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