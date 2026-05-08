Гинцбург: На создание вакцины от хантавируса уйдет 1,5 года
У специалистов российского Центра Гамалеи есть проверенная технология, способная стать основой для создания вакцины против хантавируса и близких к нему патогенов, сообщают «Известия» со ссылкой на научного руководителя организации Александра Гинцбурга.
По его словам, на разработку может уйти около полутора лет. По словам экспертов, новый препарат для защиты от подобных инфекций нужен, так как из-за усиливающейся миграции патогены будут встречаться всё чаще.
Ученый не исключил, что данная вспышка «заставит обратить внимание на эту проблему и будут выделены деньги для создания системы вакцинации».
«Если создавать вакцину, то не против одного антигенного варианта, а сразу против пяти-семи наиболее распространенных. Но для этого необходимы исследования, чтобы выделить эти штаммы», — отметил эксперт.
Ранее стало известно, что хантавирус распространяется в подразделениях ВСУ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
