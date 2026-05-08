Гинцбург: На создание вакцины от хантавируса уйдет 1,5 года

У специалистов российского Центра Гамалеи есть проверенная технология, способная стать основой для создания вакцины против хантавируса и близких к нему патогенов, сообщают «Известия» со ссылкой на научного руководителя организации Александра Гинцбурга.

СМИ: В Израиле выявили первый случай хантавируса

По его словам, на разработку может уйти около полутора лет. По словам экспертов, новый препарат для защиты от подобных инфекций нужен, так как из-за усиливающейся миграции патогены будут встречаться всё чаще.

Ученый не исключил, что данная вспышка «заставит обратить внимание на эту проблему и будут выделены деньги для создания системы вакцинации».

«Если создавать вакцину, то не против одного антигенного варианта, а сразу против пяти-семи наиболее распространенных. Но для этого необходимы исследования, чтобы выделить эти штаммы», — отметил эксперт.

Ранее стало известно, что хантавирус распространяется в подразделениях ВСУ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости
