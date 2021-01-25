«Лучше, чем умереть». Мясников о действии «Спутник V» на онкобольных
Врач и телеведущий в эфире НСН рассказал, кому можно прививаться российской вакциной от COVID-19 без опасений.
«Спутник V» следует с осторожностью применять пациентам со злокачественными новообразованиями, так как информации о его влиянии пока недостаточно, следует из новой редакции инструкции по медицинскому применению препарата.
Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире НСН заявил, что прививаться российской вакциной можно любым категориям граждан.
«Ограничений на вакцинирование нет, что бы там не говорили. Мы не видим суперсерьезных осложнений и не ожидаем увидеть. Всё-таки это не первая вакцина, сделанная на этой платформе. Поэтому можно прививаться и пожилым, и больным, и даже с вирусом иммунодефицита и онкологией. Другое дело, что мы не можем ожидать заявленных 90% эффективности, в таких случаях она будет значительно меньше. Но если этим людям не привиться, они могут от коронавируса умереть. Поэтому им лучше хоть что-то, чем ничего», - отметил он.
Ранее директор центра Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что вакцина «Спутник V» не запрещена для использования людям с онкологическими заболеваниями. Вместе с тем он уточнил, что препарат можно применять только после консультации с лечащим врачом.
Между тем, власти Венесуэлы заявили, что тяжелых побочных последствий у добровольцев, кому вкололи российскую вакцину «Спутник V», обнаружено не было.
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