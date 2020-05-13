ВОЗ: Число жертв коронавируса в мире превысило 283 тысячи

Количество жертв коронавируса в мире превысило 283 тысячи, согласно данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Об этом сообщает РИА Новости.

Общее число заражений в мире, по данным организации, превысило 4 млн 88 тысяч. За минувшие сутки в странах мира был зафиксирован 82 591 случай заражения новым типом коронавируса, скончался 4261 пациент c COVID-19.

Ранее сегодня сообщалось, что в штате Нью-Йорк заявили о тенденции на снижение по количеству летальных исходов исходов среди пациентов с COVID-19. Об этом заявил губернатор штата Эндрю Куомо. Отметим, что США в настоящее время является страной с наиболее неблагоприятной эпидемиологической ситуацией с коронавирусом.





