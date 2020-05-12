В штате Нью-Йорк отметили тенденцию на снижение по смертям от COVID-19

Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо заявил о тенденции на снижение по количеству летальных исходов исходов среди пациентов с COVID-19. Об этом сообщает РИА Новости.

Коронавирус в ближнем круге Путина

Уточняется, что за минувшие сутки количество жертв коронавируса в штате Нью-Йорк составило 195. Накануне сообщалось о 161 скончавшемся пациенте, что стало первым днем с начала пандемии, когда в штате было зарегистрировано менее 200 смертей.

По словам Куомо, в штате продолжает снижаться количество госпитализаций и число людей, нуждающихся к подключению к аппаратам ИВЛ.

Куомо добавил, что штат по количеству потерь сейчас находится там, где был до наплыва вируса. Общее число погибших в штате составляет 21640 человек.


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ФОТО: Вера Голосова//РИА Новости
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