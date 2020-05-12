В штате Нью-Йорк отметили тенденцию на снижение по смертям от COVID-19

Уточняется, что за минувшие сутки количество жертв коронавируса в штате Нью-Йорк составило 195. Накануне сообщалось о 161 скончавшемся пациенте, что стало первым днем с начала пандемии, когда в штате было зарегистрировано менее 200 смертей.

По словам Куомо, в штате продолжает снижаться количество госпитализаций и число людей, нуждающихся к подключению к аппаратам ИВЛ.

Куомо добавил, что штат по количеству потерь сейчас находится там, где был до наплыва вируса. Общее число погибших в штате составляет 21640 человек.



