ВОЗ: Число заражений коронавирусом в мире превысило 7,8 млн

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила, что число заражений коронавирусом в мире превысило 7,8 млн, пишет РИА Новости.

В Москве умерли еще 52 пациента с коронавирусом

По данным организации, жертвами инфекции стали более 431 тыс. человек.

Отмечается, что за минувшие сутки в мире зарегистрировали 132 581 новый случай заражения COVID-19 и 3911 смертей.

Коронавирус нового типа, вызывающий пневмонию, был обнаружен в конце декабря прошлого года в китайском городе Ухань. ВОЗ признала вспышку пандемией 11 марта.

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ФОТО: https://pixabay.com/
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