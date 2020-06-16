ВОЗ: Число заражений коронавирусом в мире превысило 7,8 млн

Столичные власти с 16 июня снимают еще один пакет антикоронавирусных ограничений Суточный прирост заболевших коронавирусом сократился до 1359 с 6,7 тысяч в начале мая Собянин: риск есть, не перестраховываться не следует Через неделю возможен третий этап снятия ограничений