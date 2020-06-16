ВОЗ: Число заражений коронавирусом в мире превысило 7,8 млн
16 июня 202000:15
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила, что число заражений коронавирусом в мире превысило 7,8 млн, пишет РИА Новости.
По данным организации, жертвами инфекции стали более 431 тыс. человек.
Отмечается, что за минувшие сутки в мире зарегистрировали 132 581 новый случай заражения COVID-19 и 3911 смертей.
Коронавирус нового типа, вызывающий пневмонию, был обнаружен в конце декабря прошлого года в китайском городе Ухань. ВОЗ признала вспышку пандемией 11 марта.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru