В Москве умерли еще 52 пациента с коронавирусом

В Москве от последствий заражения коронавирусной инфекцией умерли еще 52 пациента. Такие данные опубликовал столичный оперштаб в телеграм-канале.

Ученый спрогнозировал срок начала второй волны COVID-19

Таким образом, общее число летальных исходов среди пациентов с коронавирусом в российской столице составило 3386. Как отмечает оперштаб, у всех пациентов была диагностирована пневмония и получен положительный результат теста на коронавирус.

По данным оперштаба, за последние сутки в России выявлено 8 246 новых случаев коронавируса, из них 1359 - в Москве.

В столице отменен режим самоизоляции и идет постепенное снятие введенных ограничений. Тем не менее, оперштаб призывает оставаться дома при симптомах ОРВИ и вызывать врача, избегая самолечения.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости/Григорий Сысоев
ТЕГИ:КоронавирусМосква
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры