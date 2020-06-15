В Москве умерли еще 52 пациента с коронавирусом
В Москве от последствий заражения коронавирусной инфекцией умерли еще 52 пациента. Такие данные опубликовал столичный оперштаб в телеграм-канале.
Таким образом, общее число летальных исходов среди пациентов с коронавирусом в российской столице составило 3386. Как отмечает оперштаб, у всех пациентов была диагностирована пневмония и получен положительный результат теста на коронавирус.
По данным оперштаба, за последние сутки в России выявлено 8 246 новых случаев коронавируса, из них 1359 - в Москве.
В столице отменен режим самоизоляции и идет постепенное снятие введенных ограничений. Тем не менее, оперштаб призывает оставаться дома при симптомах ОРВИ и вызывать врача, избегая самолечения.
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