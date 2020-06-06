ВОЗ: Число заражений коронавирусом в мире превысило 6,5 млн

Более 6,5 млн человек в мире заразились новой коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ).

При этом число летальных исходов среди пациентов с COVID-19 превысило 387 тысяч.

За минувшие сутки, по данным организации, зарегистрировано 118,5 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, скончались 4 288 пациентов.

Ранее в пятницу сообщалось, что ВОЗ обновила рекомендации по правилам ношения масок и перчаток в период пандемии коронавируса.

