ВОЗ: Число заражений коронавирусом в мире превысило 380 млн
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зарегистрировала более 380 млн случаев заражения коронавирусом в мире, передает ТАСС.
Число смертельных случаев превысило 5,68 млн. Организация ведет статистику по данным, предоставляемых государствами.
Отметку в 200 млн была пройдена в начале августа 2021 года года, 250 млн - в начале ноября прошлого года, в 300 млн и 350 млн - в январе текущего года.
Максимум за пандемию суточный прирост - 4 млн заражений - был зафиксирован 20 января.
Наибольшее число заражений зарегистрировано в США (более 74 млн), Индии (более 41,6 млн) и Бразилии (более 25,4 млн).
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru