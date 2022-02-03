ВОЗ: Число заражений коронавирусом в мире превысило 380 млн

Число смертельных случаев превысило 5,68 млн. Организация ведет статистику по данным, предоставляемых государствами.

Отметку в 200 млн была пройдена в начале августа 2021 года года, 250 млн - в начале ноября прошлого года, в 300 млн и 350 млн - в январе текущего года.



Максимум за пандемию суточный прирост - 4 млн заражений - был зафиксирован 20 января.

Наибольшее число заражений зарегистрировано в США (более 74 млн), Индии (более 41,6 млн) и Бразилии (более 25,4 млн).

