ВОЗ: Число умерших с начала пандемии превысило 650 тысяч

Более 650 тысяч человек в мире умерли от последствий заражения коронавирусной инфекцией. Такие данные приводит Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), сообщает РИА Новости.

В частности, за минувшие сутки в разных странах мира зафиксировано 4 153 смерти. Общее число заражений достигло 16,3 млн, их число за последние 24 часа выросло на 226 783.

ВОЗ признала вспышку новой коронавирусной инфекции пандемией 11 марта текущего года.

Ранее британская газета The Guardian писала, что сезон отпусков повышает вероятность возникновения второй волны коронавируса COVID-19 в Европе, поскольку миллионы людей отправились в путешествия. Постоянные новые вспышки заболевания могут повлечь возвращение карантинных мер, отмечалось в материале.

