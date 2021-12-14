ВОЗ: Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 270 млн

Отметка по заражениям в 250 млн была преодолена в ноябре текущего года.

Число смертельных случаев превысило 5,3 млн. Организация ведет статистику по данным, предоставляемых государствами.

Наибольшее число заражений зарегистрировано в США (более 49 млн), Индии (более 34 млн) и Бразилии (более 22 млн).

