ВОЗ: Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 270 млн

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зарегистрировала более 270 млн случаев заражения коронавирусом в мире, передает ТАСС.

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Отметка по заражениям в 250 млн была преодолена в ноябре текущего года.

Число смертельных случаев превысило 5,3 млн. Организация ведет статистику по данным, предоставляемых государствами.

Наибольшее число заражений зарегистрировано в США (более 49 млн), Индии (более 34 млн) и Бразилии (более 22 млн).

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВОЗКоронавирус
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