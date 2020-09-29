ВОЗ: Число скончавшихся от COVID-19 в мире превысило 1 млн

Согласно данным организации, больше всего от коронавирусной инфекции скончалось в США – 203 тыс. человек, в Бразилии (141 тыс.) и Индии (больше 96 тыс.)

Отмечается, что всего в мире на текущий момент зарегистрировано 33 млн заражений.

В России в настоящее время зафиксировано 1 167 805 случаев коронавируса. За весь период пандемии зафиксировано 20 545 смертей, выздоровело более 952 тыс. человек.



