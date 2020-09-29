ВОЗ: Число скончавшихся от COVID-19 в мире превысило 1 млн
Число жертв коронавируса COVID-19 в мире превысило 1 млн человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ).
Согласно данным организации, больше всего от коронавирусной инфекции скончалось в США – 203 тыс. человек, в Бразилии (141 тыс.) и Индии (больше 96 тыс.)
Отмечается, что всего в мире на текущий момент зарегистрировано 33 млн заражений.
В России в настоящее время зафиксировано 1 167 805 случаев коронавируса. За весь период пандемии зафиксировано 20 545 смертей, выздоровело более 952 тыс. человек.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru