ВОЗ: Более 160 медработников погибли в секторе Газа с 7 октября
Уже свыше 160 медицинских работников погибли в секторе Газа с момента обострения обстановки 7 октября. Такие последние данные обнародовала официальный представитель Всемирной организации здравоохранения Кристиан Линдмайер.
Причём, по её словам, некоторые врачи погибли вместе со своими семьями. Как уточнила Линдмайер, данная статистика учитывает только тех, кто пожертвовал собой ради того, чтобы спасти жизнь других. Поэтому общее число погибших медиков, к сожалению, ещё больше.
Как отмечает RT, ранее Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что обострение в секторе Газа унесло жизни наибольшего числа работников всемирной организации за всю её историю.
Между тем, военный эксперт Алексей Подберезкин в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН» заявил, что Израиль может уничтожить радикальное движение ХАМАС в секторе Газа, однако не сумеет сломить сопротивление Палестины в целом.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru