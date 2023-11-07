ВОЗ: Более 160 медработников погибли в секторе Газа с 7 октября

Как отмечает RT, ранее Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что обострение в секторе Газа унесло жизни наибольшего числа работников всемирной организации за всю её историю.

Между тем, военный эксперт Алексей Подберезкин в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН» заявил, что Израиль может уничтожить радикальное движение ХАМАС в секторе Газа, однако не сумеет сломить сопротивление Палестины в целом.

