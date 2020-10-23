Глава ВОЗ предупредил о наступлении очень тяжелых месяцев пандемии

Ближайшие несколько месяцев пандемии COVID-19 будут чрезвычайно трудными. С таким пессимистичным прогнозом выступил гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус. Он заявил, что мир находится на критически важном перекрестке.

«Последующие несколько месяцев будут очень трудными, и некоторые страны находятся на опасной траектории», - предупредил глава ВОЗ.

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Между тем, число подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией в мире приблизилось к 42 миллионам. Об этом говорят данные университета Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.


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ФОТО: pixabay.com
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