«Курдов жалко». Эрдоган готовит новую операцию в Сирии, США осуждают

Соединенные Штаты обеспокоены планами турецкой армии провести операцию на северо-востоке Сирии. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление руководителя пресс-службы Госдепа США Морган Ортэгус. «Мы сочли бы любое подобное действие неприемлемым и таким образом вновь призываем Турцию работать с нами над совместным подходом», - сказала представитель американского внешнеполитического ведомства.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что турецкая армия проведет операцию в Сирии, восточнее реки Евфрат, но не стал уточнять сроки начала операции. Эрдоган уточнил, что турецкая сторона оповестила об этом Россию и Соединенные Штаты.

В настоящее время сирийская территория восточнее Евфрата контролируется курдскими отрядами самообороны, поддерживаемыми Вашингтоном. Еще в начале 2019 года президент США Дональд Трамп пригрозил Турции разорением в случае атаки сирийских курдов после ухода из региона американских войск.

Тогда в эфире НСН тюрколог, доцент и ведущий научный сотрудник Центра азиатских и африканских исследований Высшей школы экономики Алексей Образцов отметил, что курдские формирования так или иначе будут под прицелом турецких войск. По его словам, линия поведения Турции в отношении курдов остается неизменной, так как эта проблема обозначена в национальном обете страны, созданном ещё в 20-ых годах XX века.