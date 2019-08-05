«Курдов жалко». Эрдоган готовит новую операцию в Сирии, США осуждают
Тюрколог и российский сенатор обсудили в эфире НСН взаимоотношения Турции, США и России по сирийскому вопросу.
Соединенные Штаты обеспокоены планами турецкой армии провести операцию на северо-востоке Сирии. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление руководителя пресс-службы Госдепа США Морган Ортэгус. «Мы сочли бы любое подобное действие неприемлемым и таким образом вновь призываем Турцию работать с нами над совместным подходом», - сказала представитель американского внешнеполитического ведомства.
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что турецкая армия проведет операцию в Сирии, восточнее реки Евфрат, но не стал уточнять сроки начала операции. Эрдоган уточнил, что турецкая сторона оповестила об этом Россию и Соединенные Штаты.
В настоящее время сирийская территория восточнее Евфрата контролируется курдскими отрядами самообороны, поддерживаемыми Вашингтоном. Еще в начале 2019 года президент США Дональд Трамп пригрозил Турции разорением в случае атаки сирийских курдов после ухода из региона американских войск.
Тогда в эфире НСН тюрколог, доцент и ведущий научный сотрудник Центра азиатских и африканских исследований Высшей школы экономики Алексей Образцов отметил, что курдские формирования так или иначе будут под прицелом турецких войск. По его словам, линия поведения Турции в отношении курдов остается неизменной, так как эта проблема обозначена в национальном обете страны, созданном ещё в 20-ых годах XX века.
«Курдов жаль: каждый раз их манят одной и той же морковкой, и каждый раз их обманывают. Мне кажется, курдское руководство сейчас выбрало разумную линию, может быть, менее сладкую, но более надёжную: они обратились к признанным властям Сирийской республики с просьбой ввести на их территории сирийские регулярные части для защиты. Эта угроза для ситуации в регионе более реальна, чем перспектива разорения Турции президентом Трампом, потому что это может привести к столкновениям между сирийской и турецкой регулярными армиями. Будем надеяться, что до этого не дойдёт», — сказал эксперт.
В апреле 2019 года Эрдоган встретился с российским коллегой Владимиром Путиным, чтобы обсудить ситуацию в Сирии перед тем как начинать новую операцию в регионе. По итогам переговоров в Кремле 8 апреля лидеры договорились сотрудничать в обустройстве Сирии.
Первый заместитель председателя комитета Совфеда РФ по международным делам Владимир Джабаров рассказал НСН, насколько совпадают интересы России и Турции в сирийском вопросе.
«Они не могут быть полностью тождественными, это понятно, но с другой стороны, есть очень много общих интересов. Обе страны борются с ИГИЛ (запрещенная в РФ террористическая организация – прим. НСН), причем реальный вклад внесли в разгром ИГИЛ. Обе страны готовы сотрудничать и в дальнейшем для того, чтобы уничтожать террористов. И конечно, Сирию надо восстанавливать, и Эрдоган уже признает законность [Башара] Асада как президента. Если мы сможем наше сотрудничество продолжить, это будет только во благо мира. Главное, чтобы американцы не мешали», — сказал сенатор.
Напомним, что предыдущая операция Анкары «Оливковая ветвь», нацеленная на вытеснение курдских вооруженных формирований из района Африн, длится уже полтора года. Генштаб ВС Турции официально объявил о ее начале 20 января 2018 года.
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