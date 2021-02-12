Имперская ностальгия. В России разгромили «прогноз влияния» Турции

Турецкий государственный телеканал TRT1 показал прогноз расширения сфер влияния Анкары, подготовленный ранее американской компанией Stratfor. Согласно этому прогнозу, к 2050 году Турция укрепит свои позиции сразу в нескольких регионах юга России, в частности, в Крыму, на Кубани, в Калмыкии, Астраханской области и республиках Северного Кавказа.

Также под турецкое влияние попадут Грузия, Армения, Азербайджан, ряд территорий Казахстана, Узбекистана и Туркмении, территории Греции и самопровозглашенных республик Донбасса, утверждается в материале.

Руководитель научных исследований института «Диалог цивилизаций», востоковед Алексей Малашенко в эфире НСН за политикой Анкары скрывается желание нынешнего лидера Реджепа Тайипа Эрдогана и его соотечественников спроецировать имперское прошлое страны на настоящее, что отчасти похоже попытки представить Россию наследницей СССР.

«Для турок это символ, что Турция великая держава, и великая она потому, что это 200 миллионов тюрок. И есть ещё одно очень хитрое обстоятельство: у турок и Эрдогана – может, не так ярко, как 2-3 года назад – есть эти идеи паносманизма, что они когда-то были империей. И когда они глядят на Крым, Европу и Ближний Восток, вспоминают, что когда-то это было единое государство. Это чем-то напоминает наши разглагольствования о том, что мы наследники Советского Союза. То же самое мы видим, когда в Турции говорят, что они наследники неоосманизма», - отметил он.