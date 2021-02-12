Имперская ностальгия. В России разгромили «прогноз влияния» Турции
Руководитель научных исследований института «Диалог цивилизаций», востоковед Алексей Малашенко в эфире НСН назвал прогноз по расширению влияния Турции непонятно на кого рассчитанной пропагандой.
Турецкий государственный телеканал TRT1 показал прогноз расширения сфер влияния Анкары, подготовленный ранее американской компанией Stratfor. Согласно этому прогнозу, к 2050 году Турция укрепит свои позиции сразу в нескольких регионах юга России, в частности, в Крыму, на Кубани, в Калмыкии, Астраханской области и республиках Северного Кавказа.
Также под турецкое влияние попадут Грузия, Армения, Азербайджан, ряд территорий Казахстана, Узбекистана и Туркмении, территории Греции и самопровозглашенных республик Донбасса, утверждается в материале.
Руководитель научных исследований института «Диалог цивилизаций», востоковед Алексей Малашенко в эфире НСН за политикой Анкары скрывается желание нынешнего лидера Реджепа Тайипа Эрдогана и его соотечественников спроецировать имперское прошлое страны на настоящее, что отчасти похоже попытки представить Россию наследницей СССР.
«Для турок это символ, что Турция великая держава, и великая она потому, что это 200 миллионов тюрок. И есть ещё одно очень хитрое обстоятельство: у турок и Эрдогана – может, не так ярко, как 2-3 года назад – есть эти идеи паносманизма, что они когда-то были империей. И когда они глядят на Крым, Европу и Ближний Восток, вспоминают, что когда-то это было единое государство. Это чем-то напоминает наши разглагольствования о том, что мы наследники Советского Союза. То же самое мы видим, когда в Турции говорят, что они наследники неоосманизма», - отметил он.
По мнению эксперта, прогноз международного влияния Турции - не более чем пропаганда. На самом деле, значительного влияния Анкары в России нет и в будущем не предвидится, уверен собеседник НСН.
«Турки могут показывать все, что угодно. Это их право. Но я даже не знаю, на кого рассчитана эта пропаганда. Населению Турции это безразлично. Если на внешнюю аудиторию, то непонятно, кто это смотрит. Во внешней политике Турции есть направление, которое одни называют тюркизмом, другие пантюркизмом. Оно состоит в том, что Турция выглядит как великая держава в качестве лидера тюркского мира. Основное внимание она сосредотачивает на Центральной Азии. Что касается государств, где тюрки составляют меньшинство, там активность Турции больше символическая. Это имеет место в Европе, в России, и в Крыму. Но особых результатов это не приносит. Тюркское, да и турецкое влияние в России явно преувеличено. И предпосылок для расширения этого влияния нет никаких», — заключил Малашенко.
Ранее Алексей Малашенко в эфире НСН заявил, что Турция не собирается воевать в Закавказье, но хочет проверить Россию на прочность.
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