Турецкий госканал продемонстрировал карту расширения влияния страны

Компания Stratfor подготовила карту с прогнозом расширения влияния Турции, которую в своём эфире показал турецкий государственный телеканал TRT1.

Эксперты компании считают, что к 2050 году республика расширит сферу своего влияния на Ливию, Египет, Саудовскую Аравию, Ирак, Йемен, ОАЭ, Сирию, Грецию и Кипр. Также, согласно прогнозу, в зону влияния Турции должны попасть Армения, Грузия, Азербайджан и части азиатских республик бывшего Советского Союза.

Кроме того, в Stratfor считают, что влияние Анкары распространится на Балканы, Северную Африку, Ближний Восток, Закавказье, Среднюю Азию. Попала в прогноз и Россия, а именно республики Северного Кавказа, Крым, Краснодарский и Ставропольский края, Ростовская и Астраханская области, Калмыкия и части других регионов на юге европейской части РФ.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, в ходе презентации Национальной космической программы, заявил, что республика намерена в 2023 году осуществить жёсткую посадку на Луну. Кроме того турецкий лидер сообщил о планах отправить в космос гражданина страны.

