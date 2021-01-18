Военные Азербайджана отправлены в Турцию на совместные учения

Азербайджанские военные отправлены на совместные с Турцией зимние учения в турецкую провинцию Карс, передает телеканал TRT.

Отмечается, что учения пройдут с 1 по 12 февраля, они будут крупнейшими за несколько лет.

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Армии Турции и Азербайджана планируют отработать координацию совместных операций, включая наступательные, воздушные и воздушно-десантные операции, а также провести мероприятия по материально-технической поддержке войск. В учениях примут участие артиллерия, подразделения спецназа, танки и снайперы.



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Фото: twitter.com/wwwmodgovaz
ТЕГИ:Военные УченияТурцияАзербайджан
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